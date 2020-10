Inter, ecco la verità sulla clausola di recompra per il Real Madrid su Hakimi

I tifosi dell’Inter sono già innamorati di Achraf Hakimi. L’esterno marocchino ha confermato, nei 20 minuti disputati contro la Fiorentina e nei 90 contro il Benevento, di essere assolutamente un’arma letale sulla fascia destra. Ha destato preoccupazione negli scorsi mesi una voce su una possibile clausola di recompra sul giocatore a favore del Real Madrid: ma come conferma Calciomercato.com, non esiste nulla di tutto ciò.

“Negli accordi tra club non esiste alcuna clausola di recompra per il Real, nessuna cifra prefissata. Semplicemente, i Blancos avranno il vantaggio di poter pareggiare eventuali offerte future da parte di altri club, ma tutto sarà comunque in mano alla volontà del giocatore. Non potrà andare via dall’Inter automaticamente, senza l’ok dei nerazzurri e di Hakimi stesso”, si legge.