Verona-Inter, formazioni UFFICIALI: Dzeko-Lautaro in attacco. Handanovic dal 1′

L'Inter è a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo aver battuto Empoli e Lazio, i nerazzurri sono attesi dall'insidiosa trasferta di Verona contro una squadra che ha bisogno di punti salvezza.

Simone Inzaghi opera qualche cambio rispetto alla gara con i biancocelesti, in porta torna Samir Handanovic. In difesa spazio a De Vrij al centro, ai lati D'Ambrosio e Acerbi. In mezzo al campo riposa Barella, al suo posto c'è Hakan Calhanoglu.