Verona-Inter, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi mescola le carte in tutti i reparti

Le scelte di Baroni e Inzaghi per la gara che chiude il campionato per gli ormai venti volte Campioni d'Italia

Ultima tappa senza troppe pretese. L'Inter si presenta al Bentegodi questa sera per chiudere il campionato ormai stravinto contro il già salvo Verona di Baroni. Spazio anche a diverse seconde linee quindi per Simone Inzaghi, che tiene a riposo elementi che presto saranno protagonisti in campo con le rispettive nazionali. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro: