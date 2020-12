Verso Verona-Inter, la probabile nerazzurra: Conte propone una novità rispetto a domenica

Torna in campo domani pomeriggio l’Inter. I nerazzurri saranno di scena in casa dell’Hellas Verona per provare a chiudere al meglio l’anno solare e mettere pressione al Milan, che scenderà in campo in serata al Meazza contro la Lazio. Impegno ostico per la squadra di Antonio Conte, contro una delle sorprese di questo inizio di stagione. Il tecnico ha recuperato Arturo Vidal, che – come riporta Sky Sport – dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Brozovic e Barella. Questa l’unica novità di formazione rispetto alla gara di domenica con lo Spezia. In panchina Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. L’ex Sassuolo scalpita ed è pronto a subentrare a gara in corso per proseguire nella scia di quanto fatto proprio contro i bianconeri.