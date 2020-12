Inter, chi arriva a gennaio? Conte: “Ci vedremo in questi giorni. Le scelte fatte ad agosto…”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Hellas Verona-Inter, Antonio Conte ha parlato anche di mercato e delle possibili scelte della società nella prossima sessione di gennaio. Ecco le parole dell’allenatore nerazzurro:

“Ad agosto abbiamo preso decisioni condivise. La mia valutazione non è importante ora, detto tra virgolette, importante è quella che dovrà fare il club in questi quattro mesi in cui abbiamo lavorato. Ci vedremo in questi giorni, dopo la gara contro il Verona, è giusto sedersi e capire che soluzioni abbiamo in mente da affrontare e se vogliono affrontarle“.