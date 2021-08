Verona-Inter, le ultimissime: tante conferme per Inzaghi, c’è Lautaro in coppia con Dzeko

L'Inter di Simone Inzaghi torna in campo per confermare l'ottimo inizio di stagione contro il Genoa a San Siro

Fuori dai cancelli della Pinetina impazzano gli ultimi giorni di mercato, mentre l'Inter di Simone Inzaghi (che per bocca di Marotta ha chiuso la sua campagna acquisti in entrata) torna in campo per confermare l'ottimo inizio di stagione contro il Genoa a San Siro. Una trasferta insidiosa attende i nerazzurri, che stasera scendono in campo contro l'Hellas Verona. Il tecnico nerazzurro conferma per 10/11 la formazione che ha rifilato un poker al Grifone. La novità è il grande ritorno in attacco di Lautaro Martinez, che agirà al fianco di Edin Dzeko. Ecco la probabile formazione dell'Inter: