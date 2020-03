Marotta fiuta uno dei suoi colpi: Vertonghen rinforzo per l’Inter. E Skriniar può esultare

Molti degli affari messi a segno da Marotta sono stati giocatori in scadenza di contratto. L’ad vuole utilizzare questa linea anche nell’Inter e, dopo Godin, ha messo nel mirino un altro difensore. Si tratta di Jan Vertonghen del Tottenham, giocatore in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Ieri il difensore ha parlato del suo futuro e ha confermato di essere alla ricerca di una nuova sfida. A fine stagione potrebbe salutare la Premier League e provare una nuova esperienza in Serie A. Vertonghen andrebbe a occupare la casella libera che lascerà Godin, seguito anche dal Tottenham. Il difensore, nel Belgio, gioca come terzo di sinistra nella difesa a tre e sarebbe un ottimo rinforzo per la retroguardia nerazzurra. Il suo arrivo garantirebbe a Skriniar di poter giocare sul centro destra, dove ha dimostrato di riuscire a rendere di più. Vertonghen sarebbe un ottimo rinforzo, duttile e utilizzabile anche con la difesa a 4. La trattativa prosegue, Conte potrebbe avere una pedina di livello per la difesa dell’Inter della prossima stagione.

(Calciomercato.com)