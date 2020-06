Inter, non solo Lautaro e Skriniar. Mossa anti-Barcellona: veto assoluto su un gioiello

Pilastro della difesa ed insostituibile: Stefan De Vrij è un punto fermo assoluto dell’Inter di Antonio Conte. Tanto da indurre il tecnico a mettere un veto categorico su un’eventuale cessione del centrale olandese, da tempo nel mirino del Barcellona. E, come spiega Calciomercato.com, il club nerazzurro è pronto alla contromossa: “Marotta sa che de Vrij ha mercato, che è da tempo sulla lista del Barcellona, ma non ha mai aperto al suo addio, non ha mai accettato proposte. Questione di equilibri, quelli del 3-5-2 di Conte, e di soluzioni alternative: difficile pensare di trovare un profilo con la sua esperienza e le sue caratteristiche senza spendere una follia.

Chi ha uno come de Vrij se lo tiene stretto: l’Inter lo sa bene e sta valutando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Al tavolo si siederà Raiola, che ha ottimi rapporti con Marotta fin dai tempi di Torino, una spinta per arrivare prima possibile alla fumata bianca. L’agente italo-olandese non vuole portare via de Vrij da Milano, chiederà un ritocco dell’ingaggio, attualmente di 3,8 milioni di euro. Un’opzione che l’Inter sta prendendo in seria considerazione”.