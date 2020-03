Inter, Conte-de Vrij: legame profondo. “Antonio ha un carattere intenso e Stefan…”

“La calma conquistata la porta anche in campo e non si trasforma in bassa intensità, anzi. Altrimenti non avrebbe convinto così anche Antonio Conte, uno che vive gestendo un carattere ed emozioni decisamente più intense“.

E’ così che la Gazzetta dello Sport descrive il profondo legame instauratosi all’Inter tra Antonio Conte e Stefan de Vrij. Due persone molto diverse nel carattere, ma con una sintonia naturale per i concetti di gioco e per tutto quello che è necessario portare in campo. Sono precise le caratteristiche del centrale olandese che hanno conquistato l’allenatore nerazzurro, che infatti lo ha trasformato nel leader difensivo della sua Inter. E i risultati si sono visti, eccome.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)