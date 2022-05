Vice Brozovic, l’identikit dell’Inter porta ad Asllani: pronta la carta Esposito

La dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino il gioiellino dell'Empoli, una delle rivelazioni di questo campionato

Giovane, proveniente dalla Serie A, meglio ancora se italiano: è questo l'identikit tracciato dall'Inter per il ruolo di vice Brozovic, una delle priorità del prossimo mercato estivo nerazzurro. Chi risponde alla perfezione a questa descrizione è Kristjan Asllani , centrocampista rivelazione dell'Empoli: classe 2002, già 20 presenze in campionato, albanese di nascita ma italiano di adozione, essendo arrivato nel nostro Paese insieme alla famiglia quando aveva solamente 2 anni. La dirigenza nerazzurra lo segue con grande attenzione ormai da tempo e, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe presto affrontare la questione con il club toscano: "Il profilo ideale sembra proprio essere il gioiellino dell'Empoli Asllani, che l'Inter si troverà di fronte venerdì a San Siro. E chissà che non sia anche l'occasione per le due dirigenze di discutere dell'operazione".

"Per quanto riguarda la trattativa, con l'Empoli ci sono ottimi rapporti. E le due società sono in costante contatto. La scorsa estate in Toscana è finito Pinamonti in prestito, con sostanzioso aiuto per la copertura dell'ingaggio. Ebbene, l'attaccante, con 12 reti, è stato decisivo per la salvezza della squadra di Andreazzoli. Evidentemente, non resterà ad Empoli, che a questo punto avrà bisogno di un attaccante. Non a caso, l'Inter è già pronta ad offrire Esposito, questa stagione in prestito al Basilea, con alterne fortune. Chissà che non sia l'opzione giusta, ferma restando l'aggiunta di un corposo conguaglio economico".