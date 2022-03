Inter, il vice Brozovic non sarà Agoume: dalla Germania il nome a parametro zero

Una delle priorità del prossimo mercato estivo dei nerazzurri sarà un centrocampista in grado di sostituire il croato

Una delle priorità del prossimo mercato estivo dell'Inter sarà quella di trovare un centrocampista in grado di sostituire all'occorrenza Marcelo Brozovic , vero e proprio elemento insostituibile della rosa nerazzurra. Nessuno, da Barella a Calhanoglu, da Vidal a Vecino, è in grado di svolgere alla stessa maniera il ruolo di play davanti alla difesa, una lacuna che è già costata punti pesanti in questa stagione. Senza il croato la squadra perde geometrie ed equilibrio, e Simone Inzaghi non è fin qui riuscito a trovare una soluzione soddisfacente. Per questo motivo i vertici di viale della Liberazione sono al lavoro, in cerca del nome giusto.

La soluzione, secondo calciomercato.com, non sarà cercata in casa. In questi mesi la dirigenza nerazzurra ha potuto apprezzare i progressi di Lucien Agoume, centrocampista classe 2002 attualmente in prestito al Brest (la stessa squadra nella quale gioca un altro giovane di proprietà nerazzurra, l'attaccante Martin Satriano). Il francese, tuttavia, si pensa che possa crescere in un altro ruolo, e non in quello del play davanti alla difesa. Per questo motivo il suo eventuale ritorno alla base non fermerà la ricerca di un vice Brozovic.