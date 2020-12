Vidal carica i compagni: “Oggi diamo la vita in campo come sempre. Forza Inter!”

La sciocchezza commessa contro il Real Madrid gli impedirà di scendere in campo, ma Arturo Vidal ha voluto comunque far sentire la vicinanza ai compagni.

‘Inter contro il Borussia Moenchengladbach si gioca una buona fetta di qualificazione al prossimo turno di Champions League e il cileno, già tra i leader dello spogliatoio nerazzurro, ha suonato la carica. Questo il messaggio postato sui suoi canali social e rivolto alla squadra: “Diamo la vita in campo, come facciamo sempre! Tanto successo e forza per oggi. Forza Inter!”.