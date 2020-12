Impegno decisivo stasera per l’Inter, che ha l’obbligo di battere il Borussia Moenchengladbach per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Arturo Vidal, intanto, espulso contro il Real Madrid e quindi squalificato, non è partito con la squadra, ma è rimasto ad Appiano Gentile, dove sta lavorando individualmente. Con il Bologna nel mirino.