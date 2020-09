Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale, il Vidal-day non è stato oggi e non sarà probabilmente nemmeno domani ma il cileno e il club blaugrana stanno trattando ad oltranza ed è possibile che entro la fine della settimana l’accordo definitivo si possa trovare, con Vidal che arriverebbe a Milano per visite e firma.