Inter, colpo di coda di Marotta: cambia la formula Vidal! Stasera a Milano, domani le visite

Arturo Vidal sarà in Italia stasera. Sono arrivate ulteriori conferme in merito al prossimo sbarco a Milano del centrocampista cileno, ormai veramente ad un passo dal diventare nuovo giocatore dell’Inter.

“Con l’Inter è stata raggiunta l’intesa e già in serata arriverà in Italia, mentre domani sosterrà le visite. Ecco i dettagli: l’Inter è riuscita all’ultimo a evitare di pagare una base fissa di un milione ma ha legato l’intera cifra ad obiettivi, trasformando l’indennizzo di fatto in un bonus. Conte ritrova il centrocampista che aveva già chiesto la scorsa estate. Un bel regalo, prima dell’inizio del campionato”, spiega Di Marzio.