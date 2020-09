Gds – Inter, non solo Vidal: Conte chiede un altro fedelissimo, Kanté. Eventuali nuove uscite…

Arturo Vidal in entrata, ma è soprattutto sulle uscite che lìInter dovrà lavorare in questi giorni. Godin domani firmerà il suo contratto con il Cagliari, ma la rosa nerazzurra è ancora molto ampia per pensare ad altri arrivi. Perché se dovessero arrivare altre cessioni, non è da escludere un tentativo dell’Inter per Kanté. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, “il tempo, ed eventuali nuove uscite ben più sostanziose, diranno se il cileno potrà scatenarsi assieme a N’Golo Kanté, altro fedelissimo dell’allenatore richiesto almeno quanto il cileno“.

(Gazzetta dello Sport)