Vidal-Inter, Conte lo vuole ancora. Marotta tratta col Barça, ma a una sola condizione

Il nome di Arturo Vidal è, ancora una volta, di estrema attualità per l’Inter di Antonio Conte. Dopo averlo inseguito nelle ultime sessioni di mercato, il club nerazzurro mantiene il cileno ancora nei suoi radar. Vidal è un obiettivo dell’Inter, ma non rientrerà nell’affare Lautaro col Barcellona.

Secondo quanto riporta Gazzetta.it “Il club nerazzurro ha altre idee. E le ragioni sono due. La prima è di natura finanziaria: nell’operazione Lautaro, oltre a una cospicua parte cash che i nerazzurri vogliono non inferiore a quota 90 milioni, entrerà almeno una contropartita. E questo calciatore sarà probabilmente valutato non poco, come spesso accade in scambi anche solo parziali. Per l’Inter caricarsi a bilancio di un giocatore dall’alta valutazione e di età non più giovanissima – Vidal il 22 maggio compie 33 anni -, vorrebbe dire gravare il bilancio in maniera eccessiva. Ecco perché è più logico immaginare come contropartita un calciatore più giovane, a cui sottoporre un contratto più lungo di quanto si potrebbe garantire a Vidal. Seconda ragione: il cileno con ogni probabilità lascerà comunque Barcellona, a prescindere da Lautaro. Lo sa anche l’Inter, che dunque pensa di poter arrivare sul centrocampista in un secondo momento, senza fretta, a condizioni più favorevoli da quelle che spunterebbe in un eventuale scambio con Lautaro”.