SM – Lautaro Martinez, la percentuale di addio aumenta. Inter, ecco i possibili sostituti

Pjanic e Lautaro Martinez hanno un probabile destino comune, il Barcellona. Ne hanno parlato in Spagna e le notizie che arrivano da quelle parti sono state riprese da SportMediaset. Il tg di Italia1 dà ormai quasi per scontata la partenza dell’argentino: “Le percentuali che la trattativa possa concludersi aumentano. L’ultima parola spetta al giocatore che in blaugrana guadagnerebbe 10 mln. Troppi per gli standard nerazzurri. Marotta e Ausilio vorrebbero monetizzare quanto più possibile per virare su altri obiettivi per rinforzare l’attacco dell’Inter”.

Questi i nomi che si starebbero prendendo in considerazione: “Werner c’è, la clausola di cinquanta mln però è considerata troppo alta e la concorrenza, specie quella del Liverpool, è spietata. Mertens potrebbe essere l’occasione giusta. In un mercato condizionato dal coronavirus un parametro zero, con esperienza nel campionato italiano, sarebbe un buon colpo. Occhio al nome di Cavani che è in scadenza come il calciatore del Napoli”.

(Fonte: SM)