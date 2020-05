Inter, sì a Vidal, ma non come contropartita per Lautaro: Conte vuole convincere Marotta

Antonio Conte non si arrende: il primo nome sulla lista del tecnico dell’Inter per rinforzare il centrocampo rimane Arturo Vidal, suo ex giocatore ai tempi della Juventus. Secondo Tuttosport, l’ipotesi di vedere il cileno con la maglia nerazzurra è tutt’altro che remota, a patto che King Arturo non rientri nell’eventuale operazione Lautaro con il Barcellona:

“E se alla fine Antonio Conte riuscisse ad ottenere il regalo tanto richiesto, ovvero quell’Arturo Vidal inseguito e mai agguantato prima in estate e poi a gennaio? Negli ultimi giorni, infatti, il profilo del centrocampista cileno è tornato a circolare con forza negli ambienti nerazzurri“.

CONTE INSISTE – “Il cileno, a differenza di gennaio, a fine stagione verrà ceduto dal Barcellona: ha un solo anno di contratto (2021) e dunque i catalani non potranno più chiedere cifre astronomiche per un giocatore che il 22 maggio compirà 33 anni. Va detto che Marotta resta il principale “ostacolo” da superare, ma Conte rappresenta la garanzia in questa vicenda. Il tecnico già nei mesi scorsi si era speso per il cileno ed è pronto a farlo di nuovo“.

AL GIUSTO PREZZO – “L’Inter potrebbe dunque tornare su Vidal, ma, come già ribadito più volte ai dirigenti del Barcellona, il cileno non interessa come contropartita nell’operazione Lautaro Martinez. […] L’Inter, infatti, confida di non dover spendere più di 10-15 milioni per Vidal, se invece venisse inserito nell’affare Martinez, il Barcellona spingerebbe per una quotazione di almeno 30 milioni che poi peserebbero moltissimo sul bilancio nerazzurro“.