Vidal o Eriksen, dubbio Conte. Chi la mezzala migliore? I numeri sono una sorpresa

Non è ancora certo il recupero di Vidal in vista del derby col Milan, ma il tecnico dell'Inter potrebbe scegliere Eriksen a prescindere dal cileno

Non si sa ancora se Arturo Vidal riuscirà a recuperare e a esserci nel derby di domenica pomeriggio contro il Milan. Il cileno, infortunatosi contro la Fiorentina, vuole esserci a tutti i costi, ma al momento per Conte non ci sono certezze. Quella coi rossoneri è una partita molto importante, l'Inter dopo essere passata in testa vuole confermarsi e mantenere il primato. Sicuri del posto a centrocampo Barella e Brozovic, per l'altra mezzala potrebbe esserci un ballottaggio tra Vidal ed Eriksen , nelle ultime uscite impiegato da conte in quel ruolo.

Se il cileno non dovesse recuperare potrebbe essere il danese il prescelto come mezzala sinistra. L'ex Tottenham ha ormai superato Gagliardini e Sensi come prima alternativa di Vidal, ma non è escluso che possa essere anche la prima scelta di Conte per il derby col Milan. Analizzando le ultime due partite da titolare di Vidal come mezzala sinistra (Udinese-Inter di campionato e Inter-Juve di Coppa Italia) e le ultime due dal 1' di Eriksen nello stesso ruolo (Juve-Inter di Coppa Italia e Inter-Lazio di Serie A) i numeri sono tutti in favore del danese. Nella tabella la somma dei dati relativi alle due partite dei due giocatori.