Sky – Inter, Vidal domani in gruppo? Derby, un dubbio per Conte: in vantaggio c’è…

Le ultime sulla possibile formazione che l'allenatore dell'Inter Antonio Conte schiererà nel derby contro il Milan

Alessandro De Felice

Giornata di squadra a riposo per l'Inter, a due giorni dal successo sulla Lazio per 3-1 che ha regalato il primo posto in classifica. Antonio Conte ha concesso un giorno libero ai suoi calciatori, che da domani inizieranno a preparare la sfida contro il Milan, in programma domenica alle 15.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'allenatore nerazzurro sta già pensando alla formazione da mandare in campo contro i rossoneri di Pioli: "Il dubbio di Conte in vista del derby della Madonnina di domenica prossima riguarda la mezzala sinistra nel centrocampo a tre. Per gli altri ruoli le gerarchie sono abbastanza definite, mentre lì si cambia un po'. Nelle ultime partite ha giocato Eriksen, che ha fatto anche bene contro la Lazio e in Coppa Italia".

"Il dubbio è confermare se Eriksen oppure tornare su Vidal che si allena a parte - e non è detto che sarà al 100% della forma - ma che da domani potrebbe tornare a lavorare, almeno per una parte dell'allenamento, in gruppo. Al momento in vantaggio Eriksen con un 51%-49%".