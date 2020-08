Vidal, affare a costo zero per Conte. All’Inter contratto pronto: cifre e durata dell’accordo

L’Inter cerca occasioni di mercato e giocatori pronti per aumentare la qualità e la personalità della squadra di Conte. Va vista in quest’ottica la mossa Kolarov e ha lo stesso obiettivo il nuovo tentativo per portare Vidal a Milano.

“Il cileno, messo in lista d’uscita dal Barcellona e dal nuovo allenatore Koeman, ha ottenuto dal club catalano la garanzia di potersi liberare gratis. E’ un passaggio decisivo, che fa capire anche perché l’Inter non fosse travolta dall’entusiasmo nell’intavolare la trattativa lo scorso gennaio e ancor di più spiega il motivo per cui Marotta e Ausilio hanno sempre detto no – la scorsa primavera – all’eventualità di inserire il cartellino di Vidal nell’affare Lautaro. Sapevano, evidentemente, che il cileno poteva essere preso in un secondo momento”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Il cileno ha di fatto il suo cartellino in mano. Ma vuol dare battaglia a un club a cui, va ricordato, lo scorso inverno ha fatto causa per alcuni premi non pagati. Arturo ha ancora un anno di contratto con il Barcellona. E che contratto: 9 milioni di euro netti di stipendio. Soldi che il centrocampista non vorrebbe lasciare tutti sul tavolo: il Barça – è l’auspicio di Vidal ed è l’oggetto del contendere di queste ore – potrebbe garantirne una parte. Al lavoro in questo senso è l’agente Fernando Felicevich, che all’Inter ha già garantito la buona riuscita dell’affare Sanchez con le stesse modalità, cartellino gratis e ingaggio (chiaramente ridotto rispetto al precedente) a carico dei nerazzurri. A Vidal l’Inter potrà evidentemente garantire una scadenza di contratto più lunga. Si parla di un biennale con opzione per un terzo anno per un ingaggio da 6 milioni all’anno“, sottolinea Gazzetta.