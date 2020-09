Sky – Godin-Cagliari, c’è un ultimo ostacolo: poi l’Inter chiuderà per Vidal. Ed Eriksen…

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’Inter prima di chiudere per Vidal vuole prima completare un’operazione in uscita che potrebbe essere Godin. Il Cagliari ha un accordo sulla durata del contratto (3 anni) e sull’ingaggio ma l’ultimo ostacolo rimasto è la buonuscita che non mette ancora d’accordo Inter e Godin. Domani potrebbe una giornata importante e, qualora Godin andasse al Cagliari, l’Inter potrebbe definire Vidal anche se a lasciare per primo potrebbe essere Candreva, nel mirino del Genoa.

ERIKSEN – Secondo quanto riferisce da Di Marzio, la posizione di Eriksen al momento è ancora all’Inter: risulta difficile pensare che ci possa essere una società che avanzi un’offerta, soprattutto a causa dell’ingaggio pesante del danese. Per questo l’idea dell’Inter è quella di rivalorizzare l’ex Tottenham.