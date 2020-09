Inter, per Vidal è quasi fatta. Risoluzione col Barça vicina: Conte lo aspetta già nel weekend

L’Inter è sempre più vicina all’ingaggio di Arturo Vidal. L’accordo col giocatore è stato trovato, ora è il cileno a dover trattare con il Barcellona per la risoluzione del contratto, ma la fumata bianca è vicina.

“La risoluzione del contratto di Vidal dovrebbe essere discusso entro il fine settimana. Le basi del discorso sono già state poste e l’agente del giocatore Fernando Felicevich ha trovato una controparte che non vuole infilarsi in un altro muro contro muro. Il divorzio da Vidal è, nell’ottica catalana, quello meno doloroso, anche a livello economico. Arturo guadagna 8 milioni di euro in questa ultima annata di contratto. All’Inter, sulla base dell’accordo di massima già trovato con il club nerazzurro, dovrebbe incassarne sei, con un biennale più una opzione per una terza stagione. La distanza fra i due ingaggi non è enorme, la buonuscita, o meglio la transazione per arrivare alla risoluzione con il Barça, potrebbe essere più morbida. Arturo ha già incassato due mensilità dell’ultimo contratto, con un paio di milioni il club catalano potrebbe chiudere la questione. Del resto, la comunicazione telefonica di Koeman invitava il giocatore a trovarsi un’altra sistemazione, rinunciando a ottenere qualcosa dal suo cartellino”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“L’ideale per i nerazzurri sarebbe chiudere l’affare alla fine di questa settimana, con Vidal a continuare la sua preparazione fino all’ultimo con gli ex compagni, e poi pronto a viaggiare verso Milano nel weekend. Così Conte e il suo staff lo avrebbero pronto per i primi allenamenti ufficiali della nuova stagione, di lunedì. Vidal non è fra i convocati di Rueda, come altri big “europei” fra cui Sanchez, per queste amichevoli del Cile di inizio settembre: una trasferta intercontinentale in meno non è poco, viste le difficoltà di viaggi e quarantene di questi tempi. Quando avrà “rotto” col Barça, potrà dedicarsi totalmente all’Inter. Con libertà e felicità, come dice lui”, aggiunge il quotidiano.