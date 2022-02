Vidal tra presente e futuro: un finale da protagonista per prendersi l’Inter

Il centrocampista cileno vuole ritagliarsi un ruolo di primo piano in questa seconda parte di stagione: in gioco il suo futuro a Milano

Fabio Alampi

Un finale di stagione da protagonista, per ribadire il suo ruolo all'interno di questa Inter e non solo: Arturo Vidal ha sfruttato questi giorni ad Appiano Gentile per lavorare duramente, in vista di un febbraio che potrà dire molto sulle ambizioni della squadra nerazzurra. Da questi mesi, come scrive Tuttosport, si decideranno il presente e il futuro del centrocampista cileno: "Un finale di stagione da leone vero. Per mostrare con continuità, e non solo a sprazzi, quelle qualità che lo hanno reso in passato uno dei centrocampisti più forti e completi del mondo. Alla ricerca di una sorta di rivalsa personale, ma con la possibilità concreta di essere nuovamente determinante per la conquista del campionato e in un eventuale passaggio del turno in Champions League. Arturo Vidal, rimasto ad Appiano Gentile in virtù della squalifica con la sua Nazionale, può essere l'uomo in più dell'Inter di questa seconda parte di stagione".

Tra presente...

"Re Artù quest'anno, nei progetti di Inzaghi, sta assolvendo piuttosto bene il ruolo da dodicesimo. E quando è stato chiamato in causa del tecnico piacentino si è praticamente sempre fatto trovare pronto. Addirittura in Champions League, nei 232 minuti totalizzati, ha segnato una rete e fornito due assist. Numeri importanti, che certificano come, data la squalifica di Barella negli ottavi contro il Liverpool, possa essere lui, e non Gagliardini, il prescelto per la titolarità nella doppia sfida contro i Reds. Ma visto che l'attualità si chiama Milan, e uno come Arturo non vuole mai rimanere fuori, ecco che oltre alle normali sedute con i compagni di squadra, il giocatore sta anche lavorando col suo preparatore fisico personale Juan Ramirez per trovare presto una forma smagliante. Con l'obiettivo di insinuare il tarlo del dubbio nella mente del proprio allenatore. Ma anche convincere i vertici della società di Viale della Liberazione della sua importanza sul verde".

... e futuro

"Il contratto di Vidal, in scadenza nel giugno del 2023, pesa e non poco, per le casse del club campione d'Italia. Come per l'amico Sanchez l'intesa potrà essere unilateralmente recisa dai vertici dell'Inter, a fronte di un indennizzo di circa la metà del compenso di ogni calciatore, dalla prossima estate. Ergo: nei mesi a venire Vidal (come Alexis) si giocherà l'eventuale conferma a Milano alla corte di Simone Inzaghi. Dando una decisa mano alla causa nerazzurra l'avventura del calciatore potrebbe concludersi alla scadenza naturale del contratto, se non oltre. Qualora non fosse così, l'addio del cileno all'Inter potrebbe essere anticipato".