Mercato, Conte vuole Vidal: l’Inter non è convinta “e gli proporrà questa alternativa”

C’è ancora Arturo Vidal tra Marotta e Conte. Il nome del centrocampista cileno è quello che accende maggiormente la discussione tra l’Ad nerazzurro e il tecnico.

Conte, ormai è noto, vorrebbe Vidal alla Pinetina da subito. Lo voleva lo scorso anno, lo voleva a gennaio e la sua opinione non è cambiata. E l’Inter? l’Inter non è convinta.

“Tanto per cominciare, infatti, la società chiederà a Conte di ragionare seriamente su un ritorno alla base di Nainggolan“, sottolinea il Corriere dello Sport.

“Il belga non era stato considerato nel nuovo progetto per una serie di atteggiamenti fuori dal campo poco graditi a Conte. Ma la stagione al Cagliari ha dimostrato che può ancora fare la differenza ed essere leader. E allora, se quello per Vidal si rivelasse nuovamente un percorso impervio, allora perché non ripensare al Ninja, che ha caratteristiche analoghe?”