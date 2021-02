Inter, gerarchie cambiate: Vidal da punto fermo a riserva, ora insegue

Il centrocampista cileno, complice qualche acciacco di troppo e l'ascesa di Eriksen, ha perso il posto da titolare

L'ultimo mese dell'Inter, coinciso con la conquista del primo posto in classifica, ha stabilito un dato di fatto inoppugnabile: le gerarchie a centrocampo sono cambiate. A farne le spese, in particolar modo, è stato Arturo Vidal: il centrocampista cileno, arrivato a Milano dopo un lungo inseguimento, nelle idee di Conte doveva essere l'elemento in grado di portare mentalità vincente e carisma all'interno dello spogliatoio nerazzurro. Poi, complici qualche acciacco di troppo e la contemporanea ascesa di Eriksen, l'ex Juventus è finito progressivamente in panchina.