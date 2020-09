Sportmediaset – Vidal all’Inter, svolta nella notte: dettagli e tempi dell’arrivo

Dopo l’annuncio nella giornata di ieri di Kolarov, presto l’Inter potrebbe accogliere un altro nuovo giocatore. Si tratta di Arturo Vidal, a lungo inseguito da Conte e presto in forza i nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il cileno si sarebbe svincolato dal Barcellona:

“Dopo diversi giorni di trattative Arturo Vidal si è liberato dal Barcellona e ora è pronto a volare a Milano per abbracciare l’Inter. La fumata bianca è arrivata nella notte e il centrocampista si legherà ai nerazzurri per due anni con un contratto di circa 6 milioni di euro a stagione più bonus. Nelle prossime ore è atteso in città per le visite e firma, poi si metterà a disposizione del suo nuovo mister”.