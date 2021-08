Vlahovic, Inter in pressing: ecco il piano per il serbo. E se arrivasse…

Club nerazzurro a caccia dell'erede di Lukaku. Vlahovic nel mirino e con l'extra budget pronto l'assalto al giocatore

L'Inter non demorde. Perso Lukaku, il club nerazzurro vuole puntare con decisione su Dusan Vlahovic . Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport , nell’approccio con gli uomini di Rocco Commisso l’Inter avrebbe toccato addirittura quota 50 milioni, ma l’assalto è stato respinto dal club viola. Per ora.

"Tuttavia il management nerazzurro non demorde. Al momento quel limite ai reinvestimenti (solo un terzo degli incassi) condiziona non poco le trattative. Nel complesso l’attuale soglia è di 55 milioni di euro per tutte le operazioni: poco per pensare in grande", sottolinea il quotidiano.