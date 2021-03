SI conferma: “Inter forte su Wijnaldum. Dettami di Suning rispettati perché…”

L'olandese, in scadenza del Liverpool, è un reale obiettivo dei nerazzurri: queste le ultime da Sportitalia, che conferma il tutto

L'indiscrezione è stata lanciata da SportMediaset qualche settimana fa, ma ora trova importanti conferme. Anche a Sportitalia risulta come l'Inter sia fortemente interessata a Georginio Wijnaldum, centrocampista classe '90 che andrà in scadenza con il Liverpool a giugno. Spiega infatti l'emittente: "Georginio Wijnaldum è uno dei nomi più appetibili dal mercato estivo, visto che il centrocampista del Liverpool sarà libero a parametro zero. Sull’olandese, che difficilmente rinnoverà il suo contratto, c’è un forte interesse dell’Inter, con Conte che troverebbe un elemento di qualità e quantità per la sua mediana senza esborso economico per il cartellino, come da dettami di Suning viste le difficoltà economiche".