Inter, Young: “Dobbiamo reagire subito e tornare a vincere. Ci sono tanti punti da raccogliere”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ashley Young, autore nel match di ieri del suo primo gol in maglia Inter, ha voluto tirare su il morale a tutto l’ambiente nerazzurro che, dopo la sconfitta contro la Lazio, è chiamato a tornare subito alla vittoria per non perdere prezioso terreno nella corsa Scudetto. Ecco le parole dell’inglese:

“Ovviamente siamo dispiaciuti di aver perso stasera, soprattutto in una partita così importante per la classifica. Ma dobbiamo reagire subito e rialzarci per tornare subito a vincere, perché ci sono tante partite da raccogliere e tanti punti da raccogliere“.

(Fonte: Sport Mediaset)