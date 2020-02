Young: “Per il gol sono contento ma mi dispiace per la squadra e per i tifosi. Dobbiamo…”

Ashley Young a Inter TV dopo la sconfitta contro la Lazio: “Penso che soprattutto nel primo tempo ce la stavamo giocando. Loro si sono ripresi nella seconda metà. Ci sono molti spunti di questo secondo tempo su cui lavorare per la stagione. Per il gol sono contento ma questo è un gioco di squadra e quindi mi dispiace per i 10.000 tifosi che erano a Roma. Per fortuna abbiamo molte partite davanti e molti punti da conquistare. Voglio superare la delusione di questa sera e vincere tante partite. In Italia? C’è una differente cultura ma sapevo a quello che andavo incontro e volevo sfidare me stesso. EL? Non sarà facile, sarà una partita dura ma ho una grande fiducia in questa squadra. Dobbiamo riprenderci presto dopo la sconfitta di questa sera”.

(Inter TV)