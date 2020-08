Inter, Young è una scommessa vinta: numeri da top, sul secondo posto c’è la sua firma

Anche ieri a Bergamo contro l’Atalanta, Ashley Young si è dimostrato un acquisto azzeccato da parte dell’Inter. Arrivato nel mercato di gennaio, il laterale inglese ha prima calciato l’angolo sulla testa di D’Ambrosio che ha dato il vantaggio ai nerazzurri, poi si è messo in proprio e ha piazzato il destro che ha battuto Sportiello per il 2-0. Una prestazione che certifica l’importanza del giocatore per il presente e per il futuro della squadra. Scrive la Gazzetta dello Sport:

GRANDI NUMERI – “Quarto centro in campionato in meno di un girone disputato, pari e patta con gli assist. E non può essere un caso, perché Young è una 4×4 che mangia l’erba e non fa mai mancare un cross tagliente così come una diagonale profonda in copertura. Ed è da tipi come Young che Conte vuole ripartire verso la caccia allo scudetto del prossimo anno“.

SCOMMESSA VINTA – “La scommessa alla fine l’hanno vinta entrambi: l’Inter, che ha pescato dal Manchester United un esubero e lo ha riportato ad essere un giocatore decisivo. E lo stesso Young, che aveva voglia di tornare protagonista (…). Ashley non prendeva parte a otto o più reti in una singola stagione dal lontano 2012-13“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)