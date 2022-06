Zanetti: “Dybala ha bisogno di continuità, andare in un grande club lo aiuterebbe”

Intervistato dall'emittente argentina TNT Sporta, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato del momento della Selecciòn

"Ha bisogno di quella continuità che non ha potuto avere in questi anni a causa di infortuni e altri problemi. E' un giocatore che sa dare molto e può fare la differenza in ogni momento. Andare in un club importante lo aiuterebbe molto. Se starebbe bene nell'attacco dell'Inter? Paulo può fare bene in tutte le zone offensive del campo. Per la sua qualità, non avrebbe problemi in alcuna posizione".