Zanetti: “Tutti devono dare di più, non solo Inzaghi. Su Lautaro e Lukaku…”

Il vice presidente dell'Inter è intervenuto durante la presentazione del libro di Gianluca Pagliuca, "Volare Libero"

Fabio Alampi

Alla presentazione del libro "Volare Libero", che ripercorre le principali tappe della carriera di Gianluca Pagliuca, è intervenuto anche Javier Zanetti, attuale vice presidente dell'Inter e suo ex compagno in nerazzurro: "Gianluca è stato un grandissimo compagno. Ho avuto la fortuna di giocare con lui. Io arrivai all'Inter molto giovane, Gianluca era già qui e sicuramente mi ha insegnato tanto. Era un esempio da seguire. Senza dubbio è stato uno dei più grandi portieri della storia dell'Inter. Onana? È un portiere molto affidabile, positivo, trasmette questo e lo sta facendo molto bene. Il ruolo del portiere è cambiato perchè è cambiato anche il calcio: si gioca di più con i piedi e anche loro devono avere grande tecnica. La mancanza di continuità dell'Inter? La cosa più importante è che nessuno di noi cerca alibi. Ho sentito dopo la sconfitta di Bologna le parole del mister, poi di Lautaro, e quando senti che il tuo allenatore e uno dei giocatori più rappresentativi non cercano alibi, che riconoscono che non è stata una partita all'altezza, da lì bisogna ripartire. Ci sono tanti impegni improtanti e ravvicinati, e speriamo di dare una risposta già da domenica.

Lautaro capitano? Sta dimostrando da quando è arrivato all'Inter questo senso di appartenenza, e cerca di trasmetterlo in campo. Lukaku? Sta migliorando tantissimo, ha avuto un infortunio molto grave, che lo ha tenuto fuori tantissimo tempo. Non è facile per un attaccante come lui, con la stazza che ha, recuperare a pieno, ma credo che nelle ultime settimane si stia vedendo un Lukaku molto più positivo. Il Napoli? Prima di tutto bisogna riconoscere il grande campionato che sta facendo, è un qualcosa di straordinario. Poi noi siamo consapevoli che abbiamo lasciato dei punti per strada che magari non dovevamo, ma il campo ha detto questo. Non bisogna cercare il colpevole, ma la soluzione. Ho letto che Inzaghi deve dare di più: non è Inzaghi che deve dare di più, ma tutti. La società, i giocatori, il mister. Siamo una squadra: i meriti e i demeriti non sono mai di una sola persona.

La Champions? Siamo molto fiduciosi, nella prima partita abbiamo dimostrato che l'Inter l'ha affrontata con grande personalità. Sappiamo che al ritorno non sarà semplice, il Porto farà la sua partita, ma noi saremo pronti per questo impegno. I punti persi con le piccole? Magari avessi la risposta... Di sicuro si lavora per migliorare, è capitata qualche partita dove purtroppo non abbiamo avuto continuità, partite che potevamo chiudere e non lo abbiamo fatto, ma fa parte del percorso e dobbiamo guardare avanti. Le difficoltà si superano tutte insieme, ora abbiamo domenica una partita con il Lecce dove tutti ci aspettiamo una grande risposta".

(dall'inviato di Fcinter1908, Daniele Vitiello)