Zanetti: “Messi o Maradona? Leo formidabile, lo porterei all’Inter. E con Conte…”

Intervenuto ai microfoni del portale messicano TUDN, il vice-presidente dell’Inter Javier Zanetti ha risposto così ad una domanda su Messi:

“Chi porterei all’Inter tra il miglior Messi e il miglior Maradona? Io credo che oggi porterei Messi perché con lui ho trascorso molti momenti con lui e quello che sta facendo da anni è formidabile. È un giocatore che può far una giocata in qualsiasi momento e lo vorrei nella mia squadra”.

CORONAVIRUS – “Nessuno sta pensando a quanto si potrà ricominciare a giocare, ora pensiamo alla salute. Ci sono paesi che stanno soffrendo tanto, il Governo ha decretato di restare in casa per frenare questo virus che è molto pericoloso. Dobbiamo rispettare le regole che nessuno sperava fossero così ma ci dobbiamo attenere a quelle per uscirne. Questo virus è una cosa delicata, speriamo la situazione migliori ma ci vorrà tempo ma oggi è difficile prevedere di prendere una decisione sul calcio. Bisognerà poi pensare al calcio e a far sì che sia sostenibile al termine di questo periodo che stiamo vivendo”.

FOTO CHE TESTIMONIANO L’AMORE PER L’INTER – “”Ho molte foto nel mio ristorante che testimoniano momenti belli e importanti, passati anche con la mia famiglia. Ma quella più bella è quella del Bernabeu con la mia famiglia. Un momento indimenticabile per i tifosi dell’Inter, resterà sempre nel mio cuore”.

STORIA INTER – “Per me è una storia d’amore perché sono arrivato in Italia molto giovane, l’Inter ha riposto grande fiducia in me senza conoscermi tanto e io ho trascorso tutta la mia carriera difendendo questa maglia e ora cerco di trasmettere, da ogni parte, il valore di questo grande club da vicepresidente”.

INFORTUNIO RONALDO – “È stato un momento molto difficile e triste. Eravamo in semifinale di Coppa contro la Lazio. Lo stadio si ammutolì perché il protagonista del match aveva subito un infortunio grave. Vedere Ronaldo a terra è stato un momento difficile per lui, un infortunio molto duro ed è stato difficile accettare un infortunio così per uno come lui, non solo per l’Inter ma anche per tutto il calcio”.

MOMENTO PIU’ FELICE CON L’ARGENTINA – “Ce ne sono tanti. Fare un gol all’Inghilterra lo è stato, un sogno per tutti e uno dei momenti più belli della mia carriera”.

DOMINIO JUVE – “Perché è la squadra con la maggior continuità negli anni. Oggi abbiamo un progetto ambizioso con Antonio Conte, con giocatori che stanno facendo molto bene e speriamo che questo sia un punto di partenza. Il calcio italiano è molto competitivo, ma l’Inter ha il desiderio di essere protagonista ovunque. È fondamentale avere continuità di squadra e un’identità e l’Inter lo dimostra in ogni partita. Vuole sempre vincere ogni volta, poi a volte si riesce una squadra che cerca sempre di vincere ogni partita. Poi a volte ti va bene, a volte no ma questo è il calcio”.