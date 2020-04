Vieri e Ronaldo in diretta. Bobo: “Ecco come Lippi mi portò all’Inter”. Il Fenomeno: “Il 5 maggio…”

Ronaldo il Fenomeno sfoglia l’album dei ricordi e, in una diretta Instagram, coinvolge tanti suoi ex compagni: da Luis Figo a Roberto Carlos, fino a David Beckham. Ma c’è spazio anche per l’Inter, con Bobo Vieri in collegamento. L’ex 32 nerazzurro ha raccontato l’episodio che lo portò all’Inter: “Lippi mi chiamò un giorno e mi chiese come stessi. Sapevo che lui stesse andando all’Inter e gli chiesi se c’era da andare a Milano. Lui mi disse: “Tu che fai?”. Io risposi: “Se c’è da giocare col brasiliano, io vengo”.

Il brasiliano ha risposto: “Io e te abbiamo giocato solo 11 partite insieme c…o, troppo poco. Sono anche stato espulso nel derby e abbiamo perso: Lippi mi ha massacrato. Avevo una voglia di giocare insieme a te… Ma quel periodo è stato uno dei più duri della mia vita, una sofferenza. Tu l’hai visto da vicino. Ero giovane, non avevo l’esperienza per affrontare quella situazione. Non era una distorsione o un infortunio muscolare: mi è capitata una tendinite di quelle brutte. E’ stata una storia brutta. Però ho visto tantissime cose belle tue, ovunque. 5 maggio? Doveva andare così, forse è il destino. Poi Moratti ha preferito Cuper”.

Vieri ha poi parlato dell’Inter di oggi: “Si stanno riprendendo bene: società nuova, allenatore molto bravo che mette pressione ai giocatori. A livello fisico martella: l’Inter è terza ma lotta per lo scudetto da tutto l’anno. Tornerà a vincere”.