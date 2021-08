ESCLUSIVA Ag Zapata: “Ovviamente interessato all’Inter ma non è arrivata alcuna offerta”

FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva Fernando Schena, agente dell'attaccante dell'Atalanta nel mirino dell'Inter

Dopo Dzeko , presto l'attaccante bosniaco sarà un nuovo giocatore dell'Inter, alla corte di Inzaghi dovrebbe arrivare un altro attaccante. Sono tanti in nomi sulla lista di Marotta e Ausilio, tra questi anche quello di Duvan Zapata. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva l'agente dell'attaccante dell'Atalanta, Fernando Schena:

"Zapata incedibile? Al momento non ci sono offerte. Neanche l'Inter ha presentato un'offerta per Duvan. Ovviamente la possibilità Inter interessa a Zapata, ma ora non c'è nulla".