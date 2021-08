Ag Lautaro: “Non lascia l’Inter, la ama e vuole rinnovare. Vertice prossima settimana”

L'agente dell'attaccante dell'Inter conferma la volontà dell'argentino di rimanere in nerazzurro

Dopo aver perso Lukaku e Hakimi, in casa Inter non si pensa ad altre cessioni. Lautaro Martinez rimarrà in nerazzurro, nonostante abbia parecchi estimatori in Europa. A dare conferma della permanenza dell'argentino all'Inter è il suo agente Alejandro Camano. Queste le sue parole rilaciate a Tyc Sports: