Zazzaroni insiste: “Posso garantire da 8 mesi che l’Inter è in vendita. C’è il mandato e…”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, prosegue sulla sua linea malgrado la smentita, netta, di Steven Zhang: l’Inter, secondo Zazzaroni, è in vendita.

“C’è un mandato a vendere, abbiamo la documentazione. Abbiamo registrato le smentite e le abbiamo pubblicate. Per certa gente scrivi pro o contro e secondo questo deficiente che mi ha augurato un tumore era contro l’Inter la notizia su Suning. Poi, guarda il caso, ha vinto 6-2 con il Crotone. Se l’Inter la vendono o no? Che la squadra sia in vendita lo posso garantire da otto mesi, un mandato a vendere c’è. Poi loro fanno le loro smentite. La situazione economica è delle meno brillanti ma come per tanti club e parliamo di top club. Oltre al Covid, ci sono finanziamenti che vanno in scadenza. Oltretutto, l’Inter stessa ha dichiarato che non possono fare interventi e devono ridurre i costi. Lo ha detto Marotta. Non ci sono ricavi, non hanno pubblico. L’Inter portava 65.000 spettatori ad ogni partita”, ha commentato Zazzaroni a Tiki Taka.