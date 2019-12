Zazzaroni: “Sms poco piacevoli con Conte, domani parla Salvo24. Non puoi far pace con uno che…”

“Se ho sentito Antonio Conte? No, penso che la pace con Conte non sia semplice, è un carattere molto particolare. Ci siamo scambiati dei messaggi ‘affettuosi’: io gli ho scritto e lui mi ha risposto. Cosa ci siamo detti vorrei tenerlo per me, ma non è stata una cosa particolarmente piacevole”.

Ivan Zazzaroni torna così sui contrasti con il tecnico dell’Inter dopo la lettera pubblicata dal Corriere dello Sport, nello spazio dedicato a Italo Cucci. Una lettera considerata offensiva tanto da Conte quanto dal club nerazzurro, che ha affidato la questione ai suoi legali.

“Non puoi fare pace con uno che tira fuori…lasciamo stare dai, ha anche tirato fuori il caso Mihajlovic che non c’entrava nulla e non sapeva nemmeno di cosa parlava. Qualcuno glielo ha messo in testa. Mi auguro che appena Sinisa starà bene possa raccontare la verità”, aggiunge il direttore del Corsport, ospite di ‘Un Giorno da pecora’ su Radio 1.

Zazzaroni ha anticipato poi che domani intervisterà ‘Salvo 24’, il lettore che ha innescato la vicenda. “In realtà si chiama Franco ed è un amico di Fabio Canino (giudice di Ballando con le stelle, ndr). Io non ho ancora capito cosa ho combinato di male. E’ un linguaggio da tifosi, non credo sia un motivo per annullare la conferenza stampa. Era un momento di grande tensione per Conte, probabilmente questa cosa è stata usata come pretesto”.

Poi, tornando sul caso del titolo ‘Black Friday’ associato ai volti di Lukaku e Smalling: “L’ultima cosa che pensavo è che diventasse un caso internazionale”, afferma Zazzaroni, sottolineando che tra le telefonate di solidarietà ricevute vi è anche quella di Alessandro Di Battista. “Ho avuto una telefonata molto simpatica con Di Battista, che non conosco personalmente. Mi ha abbastanza sorpreso, esprimeva tutta la sua solidarietà perché anche lui è stato vittima di attacchi di questo genere”.

(AdnKronos)