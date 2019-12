Conte, bordate terrificanti sul CorSport: “Prima Mihajlovic, poi il razzismo. Alla fine…”

“Un giorno facciamo un titolo sul razzismo e ci facciamo ridere dietro da tutto il mondo. E un altro giorno anticipiamo la conferenza di Mihajlovic. E un’altra volta questo. A tutto c’è un limite, bisogna porre un freno. Chi ha la penna non può ammazzare le persone o mancare di rispetto, bisogna porre un freno, altrimenti vincete sempre voi”.

Antonio Conte è un fiume in piena a Sky Sport. Nel mirino del tecnico dell’Inter, è finito Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il quotidiano romano è incappato prima nella vicenda Mihajlovic, con la notizia della malattia data in anticipo rispetto alla conferenza dell’allenatore del Bologna. Poi il caso Black Friday, con Lukaku e Smalling in copertina. Ora, la lettera commentata da Italo Cucci. E stavolta, Conte è esploso.