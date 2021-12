Inter, Zhang rientra in Italia: l’agenda del presidente. E Suning non venderà

Il numero uno nerazzurro si appresta a tornare a Milano dopo 6 mesi trascorsi in Cina: tanti i temi da affrontare

Come riporta Sport Mediaset, Steven Zhang tornerà in Italia subito dopo l'Epifania per spegnere le voci sul tanto chiacchierato passaggio di proprietà dell'Inter al gruppo PIF o a cordate americane: il club resta uno dei gioielli del gruppo Suning, convalescente ma in via di guarigione. Da questo punto fermo si comincerà a pensare alle altre questioni tecniche e societarie.