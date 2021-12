Campione d'Italia in carica, prima in classifica in campionato al termine del girone di andata, qualificata agli ottavi di Champions League: il 2021 è stato un anno da ricordare per l'Inter, e la volontà della proprietà è quella di continuare su questa strada. Tuttosport illustra la strategia pensata dalla famiglia Zhang per mantenere il club al top, fra mercato, rinnovi di calciatori e dirigenti e non solo.