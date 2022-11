Sole 24 Ore – Vendere l’Inter o tentare il piano B: Zhang valuta, lo scenario con Oaktree

Steven Zhang starebbe in tutti i modi provando a non cedere l'Inter e avrebbe fatto partire dei sondaggi per realizzare un piano alternativo

Marco Macca

Steven Zhang starebbe in tutti i modi provando a non cedere l'Inter e, al contempo, avrebbe fatto partire dei sondaggi per realizzare un piano alternativo e non separarsi dal club nerazzurro. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il presidente interista starebbe sondando il terreno per capire i margini di un rifinanziamento del debito in scadenza a maggio 2024 con Oaktree Capital Managment, così da guadagnare tempo. L'impresa, però, sottolinea il quotidiano, non si preannuncia affatto semplice:

"Il presidente e azionista dell’Inter, Steven Zhang, starebbe provando a concretizzare un piano B, in alternativa alla cessione dell'Inter, cioè il rifinanziamento del debito con il fondo californiano Oaktree, che scadrà nel maggio del 2024. Ma il condizionale è d’obbligo perché alla scadenza del prestito mancano ancora 19 mesi circa: così sono cominciate le grandi manovre attorno all’Inter. Steven Zhang si è affidato al consulente storico di Goldman Sachs e allo specialista Raine Group per valutare tutte le opzioni possibili per l’Inter: si va dalla vendita di una minoranza fino alla cessione del controllo del club. Ma Steven Zhang starebbe provando in tutti i modi a cercare strade alternative per guadagnare tempo e non separarsi dall’Inter".

IMPRESA NON SEMPLICE — Così, secondo fonti finanziarie, sarebbero iniziati alcuni sondaggi per valutare la possibilità di rifinanziare il debito concesso da Oaktree. Impresa non semplice. Il finanziamento del fondo californiano ha già un interesse del 12% e le condizioni di turbolenza attuali del mercato del debito hanno fatto crescere i tassi. Inoltre c’è da dire che il finanziamento di Oaktree è debito subordinato. Per fare un esempio il rifinanziamento del debito (il bond da 267 milioni) della As Roma è stato effettuato grazie al collocamento privato ad investitori istituzionali. In questo caso però si è trattato di debito senior con un tasso di interesse al 6,04% annuo".

(Fonte: Il Sole 24 Ore)