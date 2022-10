No Zhang, ma Inter in vendita: “Gigante USA? Emerge un altro scenario finale sotto regia Raine”

Nonostante le smentite di Steven Zhang, l'Inter resta in vendita e la cessione del club nerazzurro sembra essere l'ipotesi più concreta, prima o poi. A tal proposito, come scrive il Corriere dello Sport, lo scenario finale più concreto è che, sotto la regia di Raine Group, sia un consorzio a rilevare la società:

"Lo scenario finale, come già emerso, è che possa essere un consorzio a rilevare l'Inter sotto la regia della stessa Raine.E, peraltro, non può nemmeno essere trascurato un passaggio contenuto nella relazione che accompagna il bilancio del club nerazzurro: «l'azionista di riferimento (Suning) ha già manifestato il proprio impegno formale a supportare finanziariamente il Gruppo per almeno dodici mesi dalla data di approvazione del presente bilancio o, qualora si verifichi prima dei dodici mesi un cambio di controllo della Capogruppo, fino alla data in cui verrà mantenuto il controllo della medesima»".