Inter, Zhang commosso. “Ha abbracciato tutti i giocatori”. Adesso dovrà aprire il portafoglio

Tra i tanti interisti che esultano per aver raggiunto la finale di Champions e per aver eliminato il Milan c'è anche il presidente dell'Inter Steven Zhang . Il numero uno del club nerazzurro ha esultato, si è commosso e ha celebrato un sogno che si è avverato ieri sera.

"Mai bonifico fu fatto con tanta leggerezza. La leggerezza di Steven, ieri sera esultante con i giocatori fin dentro lo spogliatoio. Ha ringraziato i calciatori uno a uno, ha abbracciato la squadra, una creatura nella quale aveva creduto fin dal mese di agosto e lungo tutta la stagione, al punto di decidere in prima persona di rinunciare a un incasso certo con Skriniar anche a costo di perderlo a zero. E stasera si metterà, lui come tutti i giocatori, davanti alla tv per scoprire l’avversaria della finale".