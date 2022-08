Inter, Zhang non ha cambiato idea: serve cessione top. Ma per Skriniar…

"Il Psg non ha rilanciato e, se lo farà, assicura l’Equipe, non sarà per arrivare a quota 70 milioni, la richiesta nerazzurra. Lo slovacco allora resterà come vogliono Inzaghi e l’area tecnica? Possibile, ma Zhang non ha cambiato idea sulla necessità di vendere un top player per ragioni di bilancio. Soprattutto adesso che sono “spariti” (definitivamente?) i 23 milioni garantiti per il 2022-23 da DigitalBits, sponsor sempre più in bilico sulla maglia", racconta il Corriere dello Sport.