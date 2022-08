Skriniar, il PSG rilancerà? “In Francia convinti, Zhang dirà di no a meno che…”

"La palla ce l’ha fra i piedi il presidente Steven Zhang". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla presenza di Zhang alla Pinetina. Ieri il presidente nerazzurro ha cenato con la dirigenza e con Inzaghi, parlando anche di mercato. La questione principale riguarda la cessione di un top e il nome caldo resta sempre Skriniar: "Come noto Skriniar sembrava destinato al Psg, con i francesi che gli hanno prospettato un contratto da 9 milioni, bonus compresi. Il problema è che il club parigino non ha mai raggiunto la quota fissata dall’Inter per dare il via libera alla cessione. Anzi, il Psg è rimasto sempre lontano non solo dagli 80 milioni di quotazione di partenza, ma anche dai 70 a cui Marotta e Ausilio erano poi scesi. Nell’ultimo incontro fra le parti, andato in scena a Milano l’8 luglio, i francesi non sono andati molto più in là di 50 milioni più bonus (53 più 7 per la precisione). L’Inter ha detto no, perché voleva almeno 60 milioni certi, soldi necessari per poter acquistare Bremer e avere comunque denari da mettere a bilancio per raggiungere l’obiettivo fissato da Zhang a inizio estate: 60 milioni di attivo fra entrate e uscite. Da quell’8 luglio silenzio da parte del Psg, ma in Francia sono abbastanza certi che il club dell’emiro Al-Khelaifi un nuovo tentativo lo farà", conferma il quotidiano.