Zhang rientra con 250 milioni per l’Inter. Accordo vicino: due strade per il nuovo socio

Il presidente dell'Inter tornerà in Italia la prossima settimana e porterà importanti novità a livello societario e finanziario

"L’accordo è in fase di definizione e, al netto del rischio ritardi, sempre possibili in contratti tanto complessi, dovrebbe essere chiuso nei prossimi giorni, quindi in tempo per il viaggio intercontinentale del presidente. Da tempo non si ragiona più su un mini-prestito iniziale di 100-150 milioni, ma sul totale di 250, da versare in un’unica soluzione e figlio di una trattativa diretta della casa madre Suning. Nel rush finale per aiutare il colosso cinese ci sono in pista due ricchi fondi a stelle e strisce: nulla di strano, è sul mercato Usa che si trovano attori con spalle sufficientemente larghe. Da tempo analizza il dossier con interesse Bain Capital LP, fondo di private equity già attivo nelle trattative con la Lega di Serie A. A insidiare Bain, in salita le quotazioni di Oaktree Capital Management, altro fondo abituato a fare spese in Italia, dagli hotel all’industria".